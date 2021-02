Verona, Faraoni: «Non possiamo più permetterci di regalare dei gol»

Marco Davide Faraoni ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole

MATCH – «Nel primo tempo hanno dominato loro: sulle seconde palle, sulla cattiveria a non prenderle, e non riuscivamo a fermare Llorente. Invece nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, è uscito il Verona con le sue qualità, ma alla fine portiamo a casa zero punti».

AMAREZZA – «Sicuramente, dispiace perché regaliamo, stavamo regalando troppo. Anche se in questo momento qualsiasi cosa concedi ti fanno male. Ma non possiamo più permetterci di regalare dei gol, se ce li fanno è perché devono essere bravi loro».

CHANCE NON SFRUTTATE – «Dovevo fare gol, dovevo creare qualcosa in più. Anche in quei piccoli particolari dobbiamo fare la differenza».

TIFOSI – «Ci mancano i tifosi, ma mancano a tutti, questa non deve essere una giustificazione. Dobbiamo tornare al più presto ad essere il Verona: compatti, stretti, cattivi, e non regalare niente a nessuno».