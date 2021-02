Verona, infortunio per Tameze: le sue condizioni verso la Juventus

Infortunio per Adrien Tameze nei minuti finali di Genoa-Verona. Da valutare le sue condizioni in previsione della gara con la Juventus

Infortunio per Adrien Tameze nei minuti finali di Genoa-Verona. Il centrocampista gialloblu ha lasciato il campo a causa di un problema di natura muscolare.

Al suo posto il tecnico Ivan Juric ha inserito Stefano Sturaro ma il cambio effettuato dall’allenatore gialloblu non è stato sufficiente per evitare il pareggio finale realizzato da Milan Badelj. Da valutare le sue condizioni in previsione della gara con la Juventus di sabato prossimo.