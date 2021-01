Verona, Juric: «Dimarco fa queste cose in allenamento. Kouame…»

Ivan Juric, tecnico del Verona, commenta il pareggio in casa del Torino: ecco le parole dell’allenatore dopo la partita

Ivan Juric, tecnico del Verona, commenta il pareggio contro il Torino ai microfoni di Sky Sport.

«Dimarco ha un piede favoloso, rispetto a Lazovic ha meno 1 contro 1 ma lo fa anche in allenamento. Oggi parlavamo di questo, l’anno scorso abbiamo fatto tutti i gol costruiti invece in queste due ultime gare dure le abbiamo risolte con due grandi gol. E’ una bella sensazione. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, loro ci aspettavano non abbiamo subito mai un tiro. Nel scondo tempo abbiamo fatto anche di più, loro giocavano palla lunga su Belotti. Una prestazione in emergenza ma i ragazzi sono eccezionali, è un grande punto. Mercato? La società sa che siamo in emergenza».