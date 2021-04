Verona, Juric: «È la prima volta in cui mi sono sentito in difficoltà»

Le parole del tecnico del Verona, Ivan Juric, in conferenza stampa dopo la vittoria alla Sardegna Arena contro il Cagliari

La cattiveria agonistica è senza dubbio una delle grandi qualità di Ivan Juric, qualità che riesce a trasmettere anche alla sua squadra. Anche il tecnico del Verona, tuttavia, vive dei momenti di dubbi e incertezze. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Questa èstata la prima volta, dopo diciotto mesi, in cui mi sono sentito in difficoltà. Ho visto la squadra non ai livelli giusti, abbiamo subito tre sconfitte. Oggi, invece, i ragazzi mi hanno dato dei buoni segnali, abbiamo lavorato tanto, hanno reagito e sono tornati a fare quello che ci aspettavamo. A volte vinci, a volte perdi ma questa è stata una grandissima prestazione».