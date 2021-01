Verona, Juric non esclude il ritorno di Kalinic: le sue parole

Il Verona che domani affronterà lo Spezia potrebbe ritrovare Nikola Kalinic: ecco le parole di Juric sull’attaccante croato

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Nikola Kalinic.

ATTACCO – «Salcedo ha fatto due partite a buon livello e le ultime due molto male, perché era svuotato, e l’abbiamo pagata come squadra. Ha fatto una settimana più di recupero che di allenamento, quindi non so se può giocare. Kalinic ha fatto solo una parte di allenamento dopo una quarantina di giorni fuori, quindi non ho molte opzioni. Siamo corti in quel reparto in questo momento. Vediamo oggi, poi prenderemo una decisione. Abbiamo bisogno del miglior Lazovic, è un giocatore che salta l’uomo e che crea superiorità. L’anno scorso fu fondamentale e bisogna ritrovarlo, anche se Federico è cresciuto molto. Abbiamo tre partite in una settimana, cercherò di gestirli entrambi».