Verona, Juric: «Poco da rimproverare ai miei. Inter più tosta della Juve»

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric analizza la sconfitta del suo team contro l’Inter e confronta i nerazzurri con la Juventus

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro.

«L’Inter è una squadra forte, per noi era difficile. Non mi vorrei attaccare a questo, ma mi sembra che a Candreva la palla gli sia scivolata via dal fallo laterale. Dispiace prendere gol come quello che ha fatto Barella, ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Differenze con la Juve? Sono due squadre completamente diverse. La Juve tecnicamente ha qualcosa in più, l’Inter invece è più tosta e ti dà di meno rispetto ai bianconeri».