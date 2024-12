Verona Milan, Terracciano: «Non dobbiamo sottovalutare»

L’ex di serata Terracciano ha parlato prima della sfida di campionato del Bentegodi tra Verona Milan

Filippo Terracciano, calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della sfida tra i rossoneri e il Verona. Per lui si tratta di una sfida particolarmente sentita poiché ha giocato tra le fila degli scaligeri.

PARTITA – «Ogni partita è fondamentale. È un campo che conosco bene. Abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa fare. Siamo tutti consapevoli che giocatore qua (Bentegodi, ndr) non è mai facile, anche in passato non lo è mai stato. Non c’è da sottovalutare niente. Tornare a Verona? Mi rende felice. Tornare qua è sempre una grande emozione per me. Ho tanti amici e familiari a guardare la partita oggi. Sarò molto felice».