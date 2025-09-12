Verona, Montipò pronto a scrivere la storia del calcio gialloblu. Ecco un nuovo record! - Calcio News 24

Verona, Montipò entra nella storia: già nella top ten per presenze in Serie A

Con il rinnovo di contratto fino al 2028, Lorenzo Montipò si candida a diventare uno dei giocatori più rappresentativi della storia del Verona. Il portiere gialloblù, arrivato nel 2021, ha già collezionato 146 presenze in Serie A con la maglia dell’Hellas, entrando ufficialmente nella top ten dei calciatori più presenti nella massima serie con il club veneto.

Il Verona, storicamente legato a figure iconiche del calcio italiano, potrebbe presto aggiungere Montipò alla lista dei suoi simboli. Con il nuovo accordo, il portiere ha ribadito la sua volontà di legarsi a lungo al progetto gialloblù, dimostrando attaccamento alla maglia e grande professionalità. Un segnale importante anche per i tifosi, che vedono in lui una garanzia tra i pali e un punto fermo per le stagioni future.

La classifica dei giocatori con più presenze in Serie A nella storia del Verona vede al primo posto Emiliano Mascetti con 232 presenze. Dietro di lui nomi storici come Darko Lazovic (193), Paolo Sirena (173) e Sergio Maddè (166). Con le sue 146 presenze, Montipò è attualmente ottavo, ma potrebbe presto superare Roberto Tricella (148) e Antonio Di Gennaro (149), continuando la sua scalata nella storia del club.

Ecco la top ten aggiornata delle presenze in Serie A con la maglia del Verona:

Emiliano Mascetti – 232 Darko Lazovic – 193 Paolo Sirena – 173 Sergio Maddè – 166 Domenico Volpati – 166 Antonio Di Gennaro – 149 Roberto Tricella – 148 Lorenzo Montipò – 146 Davide Faraoni – 144 Silvano Fontolan – 143

Se dovesse mantenere la titolarità nelle prossime stagioni, Montipò potrebbe addirittura insidiare il primato di Mascetti. Un traguardo ambizioso, ma non impossibile, considerando la sua costanza di rendimento e il ruolo centrale che ha assunto nel progetto tecnico del Verona.

Il futuro del portiere è quindi sempre più legato al club scaligero, che punta su di lui non solo come numero uno, ma anche come figura simbolica. In un’epoca in cui le bandiere sono sempre più rare, la storia tra Montipò e il Verona rappresenta un legame solido e ricco di significato per squadra e tifosi.