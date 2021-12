Verona, obiettivo Miranchuk: ma Barak può essere sacrificato

Calciomercato Verona: i gialloblù vogliono Miranchuk, ma l’Atalanta avrebbe chiesto il cartellino di Barak

Con l’arrivo di Boga all’Atalanta, lo spazio per Miranchuk si ridurrà ulteriormente e così a gennaio lascerà sicuramente Bergamo. Il russo piace al Verona, a caccia di rinforzi nel mercato di riparazione. Il calciatore sarebbe perfetto per giocare come trequartista alle spalle di Simeone, ma ci sarebbe un problema.

Come riportato da L’Arena, l’Atalanta avrebbe chiesto il cartellino di Antonin Barak per lasciar partire Miranchuk. Il gialloblù si priveranno di uno degli uomini migliori della rosa di Tudor?