Verona-Palermo 1-0: risultato e partita in diretta live

Verona-Palermo, Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Verona di mister Grosso ospita il Palermo di Roberto Stellone nell’anticipo della 13ª giornata di Serie B. I veronesi dell’Hellas sono sesti in classifica a pari punti col Brescia con 18 punti, bottino rimediato in 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I rosanero guidano la graduatoria del campionato con 24 punti conseguiti in 7 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta.

Verona-Palermo 1-0: tabellino

MARCATORI: Di Carmine (31′ pt)

HELLAS VERONA: Silvestri, Crescenzi, Marrone, Caracciolo, Empereur, Zaccagni, Dawidowicz, Gustafson, Matos, Di Carmine, Lee. All.: Grosso

PALERMO: Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Falletti, Jajalo, Haas, Trajkovski, Nestorovski, Moreo. All.: Stellone

ARBITRO: Di Paolo

NOTE: Ammonito Bellusci (9′ pt)

Verona-Palermo: diretta live e sintesi

31′ GOL! Il Verona intercetta palla con Matos, il quale serve in area Di Carmine per il vantaggio veronese, 1-0:

27′ Aleesami crossa basso da sinistra, la palla finisce sui piedi di Trajkovski che trova la parata provvidenziale di Silvestri;

26′ Sgroppata di Lee, fermato da Falletti;

24′ Ripartenza del verona con Matos, il suo destro rasoterra ad incrociare esce fuori;

21′ Trajkovski da sinistra si accentra, lascia partire un tiro dalla distanza deviato in corner da Crescenzi;

20′ Rispoli dribbla e serve un cross fermato, forse con un braccio, da Caracciolo;

17′ Lee crea qualche grattacapo alla difesa rosanero, salva Rispoli;

15′ Rispoli si accascia a terra dopo aver subito un colpo, si riprende a giocare dopo che il palermitano riesce a rialzarsi;

10′ Rispoli in contropiede mette un pallone basso in area, para Silvestri, batti e ribatti in area con Trajkovski, la difesa veneta è salva grazie a Dawidowicz;

10′ Lee ci prova ma salva tutto Brignoli;

9′ Ammonito Bellusci;

7′ Il Palermo ci prova direttamente dal corner con Trajkovski, palla di poco sopra la traversa;

6′ Spinge tanto il Palermo comprimendo in difesa i giocatori di casa;

4′ Jajalo sciupa in area, nulla di fatto poichè il suo tiro è abbondantemente fuori;

3′ Palla scodellata al centro insidiosamente da Rispoli, si salva la difesa scaligera;

1′ Iniziata la sfida;



Verona-Palermo: probabili formazioni e pre-partita

QUI VERONA – Grosso opta per un 4-3-3 con Silvestri in porta dietro la linea difensiva composta da Crescenzi, Marrone, Caracciolo e Balkovec. Il trio di centrocampo vede la presenza di Zaccagni, Dawidowicz, Henderson. In avanti spazio a Matos, Di Carmine e Ragusa.

QUI PALERMO – Stellone sceglie un 3-4-1-2 con Brignoli tra i pali, difensori Bellusci, Struna e Rajkovic. In mediana ci saranno Salvi, Jajalo, Haas, Aalesami, il trequartista è Trajkovski. Tandem d’attacco Nestorovski-Puscas.

PROBABILE FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Marrone, Caracciolo, Balkovec; Zaccagni, Dawidowicz, Henderson; Matos, Di Carmine, Ragusa. All.: Grosso

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Jajalo, Haas, Aalesami; Trajkovski; Nestorovski, Puscas. All.: Stellone

Verona-Palermo Streaming: dove vederla in tv

