Verona, pari e record contro la Juventus

Pareggiando contro la Juventus, l’Hellas Verona ha raggiunto un record

L’Hellas Verona pareggia 1-1 in casa della Juventus e raggiunge un nuovo record del club. La statistica è stata riportata da Opta Paolo.

«Il Verona non rimaneva imbattuto per due match consecutivi in Serie A contro la squadra campione d’Italia dal 2000 (serie in cui arrivò a quattro tra Milan e Lazio)».