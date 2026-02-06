Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro…»

Verona, il neo tecnico degli scaligeri Sammarco parla nel post gara: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto che…»

Paolo Sammarco ha commentato il pareggio per 0‑0 contro il Pisa al Bentegodi definendolo un risultato figlio dell’equilibrio e della scarsa incisività offensiva di entrambe le squadre. Il tecnico ha evidenziato la necessità di migliorare la finalizzazione e la gestione delle palle inattive — il momento più pericoloso è stato il palo di Orban — pur lodando la compattezza del gruppo e le parate decisive del portiere. Sammarco ha chiuso con un appello alla continuità e al sostegno dei tifosi, sottolineando che ogni punto va costruito con attenzione nelle prossime partite. Le parole a DAZN.

PAROLE – «Non abbiamo creato molto, ma ho apprezzato il furore della squadra nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, anche se mi tengo la grande disponibilità e la giusta carica della squadra. Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano»

FUTURO – «Non ho parlato con nessuno, ero concentrato solo su questa partita e vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà»

