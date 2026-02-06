Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Verona, parla Sammarco: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano. Sul futuro…»

Published

18 minuti ago

on

By

Sammarco

Verona, il neo tecnico degli scaligeri Sammarco parla nel post gara: «Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto che…»

Paolo Sammarco ha commentato il pareggio per 0‑0 contro il Pisa al Bentegodi definendolo un risultato figlio dell’equilibrio e della scarsa incisività offensiva di entrambe le squadre. Il tecnico ha evidenziato la necessità di migliorare la finalizzazione e la gestione delle palle inattive — il momento più pericoloso è stato il palo di Orban — pur lodando la compattezza del gruppo e le parate decisive del portiere. Sammarco ha chiuso con un appello alla continuità e al sostegno dei tifosi, sottolineando che ogni punto va costruito con attenzione nelle prossime partite. Le parole a DAZN.

PAROLE «Non abbiamo creato molto, ma ho apprezzato il furore della squadra nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, anche se mi tengo la grande disponibilità e la giusta carica della squadra. Abbiamo diversi giocatori di spessore e mi aspetto ci diano una grande mano»

FUTURO «Non ho parlato con nessuno, ero concentrato solo su questa partita e vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà»

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato51 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×