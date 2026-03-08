Connect with us
Verona, Sammarco: «Abbiamo fatto un’ottima partita. Harroui? Credo che stia dimostrando il suo reale valore»

Verona, il tecnico dei gialloblù Sammarco ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida contro il Bologna

Bologna Verona è terminata 1-2, ecco le dichiarazioni del tecnico dei gialloblù Sammarco a DAZN:

PAROLE – «È una gioia incredibile perché sentivo il peso del momento. È un booster di energia per lo staff e per l’ambiente. Abbiamo fatto un’ottima partita, soffrendo il giusto contro un bel Bologna che veniva da un grande periodo. Harroui? Credo che stia dimostrando il suo reale valore. Aveva bisogno di continuità ma ha ancora margini di crescita. Lui come Gagliardini hanno fatto una grande prova»

ANALISI «Spero che quello che stiamo facendo porti risultati ma anche compattezza. Abbiamo meritato il successo. La squadra sta crescendo e dobbiamo prendere fiducia da queste prestazioni. Ora dobbiamo prendere il buono di questa partita e preparare già al massimo la prossima sfida perché non abbiamo fatto nulla».

