Verona, Setti: «Futuro? Rimarrò nel club, ecco come»

Le parole di Maurizio Setti, presidente del Verona, sul suo futuro dopo la vendita del club gialloblù. I dettagli

Maurizio Setti ha parlato a margine dell’evento per celebrare i 60 anni del Bentegodi. Il presidente del Verona si è espresso sul suo futuro dopo la decisione di vendere il club.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto 120 anni qualche mese fa, una storia importante e io mi ritengo una parte soddisfacente di questi 120 anni del club. Come tutte le cose avvenute, questo è un ulteriore evento che ricorda uno stadio che purtroppo ha la mia età. Vediamo se ci sono progetti, tentativi, voci per fare qualcosa… Nel frattempo noi da umili possessori abbiamo rinnovato la scala. E’ un inizio, da qualcosa siamo partiti. Battute a parte, è un onore continuare a giocare in questo stadio, negli anni abbiamo cercato di dargli un vestito un po’ più bello. Non sappiamo cosa succederà, ma è comunque importante ricordare che in questo stadio si è vinto lo Scudetto. Direi forse l’unico, poi magari arriverà qualcuno che potrebbe fare meglio di me. Credo che dobbiamo restare coi piedi per terra, questa è Verona ed è una squadra abituata a lottare. Vedendo le immagini, questo stadio resta qualcosa di importante, vorrei ricordare anche mister Bagnoli che è il nostro presidente onorario. Il mio pensiero personale va a tutti i bomber che sono passati di qua, tutti hanno raggiunto obiettivi importanti. Un piccolo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno cercato di migliorare la situazione. Il calcio è cambiato, è diventato qualcosa di approssimativo vicino alla Formula 1, si vanno a guardare particolari che una volta non esistevano. Noi continueremo a cercare di fare le cose per bene, speriamo che anche questo campionato sia importante. Spero che questo evento e le manifestazioni a margine siano carine e portino qualcosa al club e ai tifosi, il Verona è un pezzo di storia della città e sono orgoglioso di farne parte e di continuare a farne parte, così mettiamo in chiaro certe cose… L’unica cosa a cui ho sempre tenuto è essere onesto con la città, facendo il massimo con quello che ho a disposizione».