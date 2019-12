Verona Torino, il portiere Silvestri nel pre partita: «Non abbiamo scorie mentali per le sconfitte, le prestazioni ci sono state»

Il portiere del Verona, Marco Silvestri, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara contro il Torino. Queste le parole dell’estremo difensore gialloblù:

«Scorie mentali per le due sconfitte? No: contro Roma e Atalanta le prestazioni ci sono state. I 6 gol presi? Rimaniamo una difesa forte. Kumbulla una sorpresa? Non per me…».