Verona Torino, Vanoli: «Questa squadra ha cambiato SISTEMA»

Paolo Vanoli ha parlato dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Verona, un’altra grande prova di forza granata

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a seguito del 3-2 inflitto al Verona al Bentegodi.

TORINO – «Come dico sempre siamo all’inizio del campionato e un allenatore deve dare equilibrio. Stasera abbiamo fatto bene in parità numerica. Quando siamo andati in superiorità numerica, dopo il 3-1 abbiamo calato l’intensità mentale e dopo vedi che possono succedere cose che non devono succedere. E’ un altro step, dobbiamo migliorare, ma faccio i complimenti a questi ragazzi perché vedo che hanno voglia di fare qualcosa di diverso»

SQUADRA – «Questa squadra ha cambiato sistema e pure idea, insieme al suo allenatore. Per cui è normale che alcuni meccanismi si devono ancora trovare. Soprattutto per quello che cerco io alle mezzali. Anche Sanabria è uno che è venuto a raccordare bene coi centrocampisti, liberando una delle due mezzali. Abbiamo fatto bene ma bisogna avere più continuità e non commettere gli errori commessi sui gol»

La scelta di Sanabria titolare e Adams dalla panchina?

“L’ho sempre detto: avevo bisogno di quattro attaccanti. E ho la fortuna di averne quattro bravi, forti, con caratteristiche diverse. Ho la possibilità di alternarli e tenerli vivi. Penso che Sanabria abbia anche la qualità da rifinitore, rispetto a Karamoh che ha più l’attacco alla profondità e ad Adams”.

I tifosi ora sognano.

“Noi giochiamo per i nostri tifosi, quindi loro devono sognare. Noi dobbiamo lavorare e rimanere coi piedi per terra. Il Torino deve pensare anche alla Coppa Italia, quindi da oggi che torniamo bisogna pensare alla prossima gara”.