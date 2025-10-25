Verona, Zanetti sicuro: «Vogliamo vincere contro il Cagliari. Questi due giocatori sono un patrimonio» - Calcio News 24

Verona, Zanetti: «Giovane e Orban sono un patrimonio raro». Ecco le dichiarazioni

L’Hellas Verona è pronto a sfidare il Cagliari nella speranza di conquistare la prima vittoria stagionale. In conferenza stampa, il tecnico Paolo Zanetti ha parlato della coppia d’attacco composta da Giovane e Orban, sottolineando l’importanza di questi giovani talenti per il futuro del club.

«Giovane e Orban sono due giocatori di livello altissimo, che per me da tanto tempo non c’erano in questo club», ha dichiarato Zanetti. «In questo momento sono in difficoltà realizzativa, ma si allenano bene, hanno occasioni ogni settimana. Il mio compito non è giudicarli, ma sostenerli, anche cambiando qualcosa, lavorando di più, consolidando ciò che fanno di buono». Il mister ha poi aggiunto: «Quando sono al 100% mentalmente e fisicamente per me è impossibile che non siano dentro agli undici».

Zanetti ha anche evidenziato come questi giovani attaccanti abbiano alzato le aspettative nei confronti del Verona, grazie alle loro prestazioni contro le grandi squadre. «Hanno alzato le aspettative su di loro perché hanno fatto vedere numeri incredibili contro le grandi squadre. Tutti noi non ce lo aspettavamo, se siamo stati così pericolosi in certe partite, è anche per merito loro», ha spiegato.

Nonostante le difficoltà nel concretizzare le occasioni da gol, Zanetti rimane fiducioso. «Il lavoro è la soluzione a tutto», ha affermato. «Bisogna cercare di creare le migliori condizioni con l’idea di gioco, con i movimenti. I nostri sono giocatori che intanto sono molto giovani, sono arrivati da poco, si sono inseriti ad una velocità incredibile».

Il tecnico ha concluso sottolineando l’importanza di non fare affidamento esclusivamente su Giovane e Orban per la realizzazione dei gol. «Servono i gol dei centrocampisti, con i calci d’angolo, con i passaggi filtranti di una certa qualità, saltando l’uomo e quant’altro. Non può essere tutto sulle spalle di loro due», ha detto.

Con la fiducia di Zanetti e il talento dei suoi giovani attaccanti, il Verona spera di iniziare a raccogliere i frutti del lavoro svolto e di conquistare finalmente la prima vittoria della stagione.

Fonte: Conferenza stampa

