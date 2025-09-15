Verona, Gagliardini schierato subito come titolare a centrocampo. Il punto dopo il primo match - Calcio News 24

Verona, subito titolare Gagliardini: l’ex Inter lanciato da Zanetti contro la Cremonese

Il nuovo acquisto del Verona, Roberto Gagliardini, non ha perso tempo. Appena arrivato in gialloblù, l’ex centrocampista di Inter e Atalanta è stato immediatamente inserito nell’undici titolare da Paolo Zanetti per la sfida contro la Cremonese, valida per la terza giornata di Serie A 2025-2026.

Una decisione che conferma l’ottima impressione lasciata dal classe ’94 nei suoi primi giorni in Veneto. Il tecnico del Verona, nella conferenza stampa della vigilia, aveva già lasciato intendere la possibilità di vedere Gagliardini in campo dal primo minuto: «L’unica valutazione da fare era sul piano fisico. Dopo dieci giorni posso dire che sta meglio di altri. È uno dei principali candidati a sostituire Duda».

E così è stato. Dopo un’estate passata da svincolato e un lungo periodo lontano dai riflettori, Gagliardini ha colto subito l’occasione offertagli dall’Hellas. Firmato un contratto fino a fine stagione, il centrocampista ha fatto il suo esordio ufficiale solo tre giorni dopo l’annuncio, dimostrando grande voglia di rilancio.

Il match contro la Cremonese rappresenta per lui una sorta di rinascita, considerando che la sua ultima presenza in Serie A risaliva al 19 aprile 2025, in occasione di un Monza-Napoli terminato 0-1. L’ultima da titolare, invece, è ancora più lontana nel tempo: 25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0 all’Allianz Stadium. Sono passati ben 478 giorni da quella partita, un’eternità per un giocatore che fino a pochi anni fa faceva parte anche del giro della Nazionale.

Per il Verona, la scelta di puntare su Gagliardini è anche un chiaro segnale: serve esperienza, fisicità e qualità per affrontare un campionato insidioso. Zanetti sembra convinto che l’ex Inter possa diventare un perno del suo centrocampo, soprattutto in assenza di Duda.

Ora toccherà a Gagliardini dimostrare di essere tornato davvero. Per il Verona, il suo innesto potrebbe rappresentare un punto di svolta in un avvio di stagione complicato, ma ancora tutto da scrivere.