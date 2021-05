Verratti attacca l’arbitro Kuipers: «Mi ha detto “fuck you”»

Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha lanciato una dura accusa all’arbitro Bjorn Kuipers, che ha diretto il match contro il Manchester City

«La cosa che dà fastidio è quando l’arbitro ti dice “fuck you”. Noi abbiamo parlato con rispetto all’arbitro e per quattro volte ci ha mandato a quel paese. Se lo facessimo noi calciatori, ci darebbero dieci giornate di squalifica. Ha dato cartellini gialli a destra e sinistra e ci si innervosisce un po’. Non è colpa dell’arbitro, non è colpa di nessuno. Era una semifinale fra due grandi squadre, il City ha meritato di passare. È una grande squadra, ha grandissima giocatori. All’andata potevamo far meglio, oggi siamo venuti a fare il nostro gioco e a creare occasioni. Il City ha fatto un tiro e un gol. Abbiamo giocato fino al 2-0, che è stato un gol un po’ stupido in un contropiede che non possiamo permetterci. Abbiamo la possibilità di rifarci l’anno prossimo, siamo una grade squadra, bisogna continuare a lottare. La Champions la vince una sola squadra, ci sono squadre forti che hanno come obiettivo questa competizione. Abbiamo fatto un bel percorso, non siamo riusciti ad arrivare in finale e c’è delusione».