Verso Euro 2020, Luis Enrique: «Spagna favorita insieme ad altre 4-5»

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in vista degli Europei2020 dove le Furie Rosse vorranno essere protagoniste

Il ct della Spagna, Luis Enrique, è intervenuto ai canali ufficiali della Roja per parlare dei prossimi Europei.

SPAGNA – «Desideravo questo ritorno anche se si dice sempre che le seconde avventure non sono mai positive. Io però spero che vada bene e che si possa gioire per i successi, sono tornato per questo».

2019 – «Il 2019 è stato un anno bruttissimo per me e la mia famiglia e spero che il 2020 sia decisamente migliore».

VITTORIA EUROPEI – «In molti ci danno tutti per favoriti nonostante negli ultimi due grandi tornei non abbiamo fatto nulla, ma va bene così e accettiamo il ruolo, sarà complicato, non c’è dubbio, ma speriamo di confermarlo con i risultati. Favorite? La Francia per il suo status di campione del mondo è nel novero delle squadre che corrono per vincere il torneo, ma non la vedo superiore a nessuna delle altre cinque o sei nazionali favorite come Germania e Olanda»