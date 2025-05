Verso Psg Inter, finale di Champions, parla Matteo Darmian in conferenza stampa. Le dichiarazioni del difensore dei nerazzurri

Verso Psg Inter, finale di Champions, parla Matteo Darmian. Le parole del difensore nerazzurro nel media day in vista della finale di Champions League

La conferenza stampa di Matteo Darmian: queste le parole dell’attaccante nerazzurro (in compagnia di Marcus Thuram) in occasione del media day dedicato alla finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. La conferenza ha avuto inizio alle ore 14.30, e l’abbiamo seguita live con InterNews24.

QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA QUESTA SETTIMANA CHE AVVICINA AL PSG RISPETTO A QUELLA COL CITY? – «Per quanto riguarda come vivremo questa settimana penso che dovremo viverla immagazzinando tutte le emozioni che ci aspettano. Vivere una finale di Champions è un qualcosa di straordinario, lo abbiamo vissuto 2 anni fa e forse da quella partita, ci ha dato quella consapevolezza che ci mancava. La vivremo nel migliore dei modi, preparando una partita difficilissima. Dovremo preparare ogni minimo dettaglio».

QUANTO SARA’ IMPORTANTI STARE PIU’ BASSI PER LE LORO RIPARTENZA? – «Sappiamo di affrontare una squadra fortissima, non solo davanti. Lo hanno dimostrato in tutta la stagione. Non a caso hanno vinto il campionato e la coppa. Sono una squadra completa e organizzata, sarà importante lavorare di squadra, non solo noi difensori. Cercheremo di metterli in difficoltà per ottenere quello che vogliamo, la vittoria».

