Verso Psg Inter, Frattesi possibile asso nella manica di Inzaghi per scardinare la difesa dei francesi

Davide Frattesi può essere l’arma in più per Simone Inzaghi in PSG Inter. Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle risorse dalle quali può attingere il tecnico nerazzurro per la finalissima di Champions League di sabato sera a Monaco di Baviera: oltre al centrocampista, occhio al possibile impatto positivo di Zalewski, Carlos Augusto e Taremi.

FRATTESI INTER – «Non bastano più soltanto undici giocatori, soprattutto da quando le sostituzioni possibili sono diventate cinque. E in una gara sempre tirata come una finale di Champions il contributo decisivo può arrivare dalla panchina, da chi sarà in grado di sparigliare le carte portando energie fresche e novità tattiche. Da oggi Inzaghi approfondirà nel dettaglio la gestione dei 90′, o 120 in caso di supplementari, per la partitissima di Monaco contro il Psg, dove in particolar modo sono quattro i giocatori che si candidano a entrare in corso d’opera: Frattesi, Taremi, Zalewski e Carlos Augusto. Massime garanzie su questo fronte vengono off erte da Frattesi, che è il più efficace dei giocatori subentrati e da quando è arrivato all’Inter due anni fa si è sempre messo in mostra grazie a questo pregio. Non a caso il centrocampista ex Sassuolo, entrando dalla panchina, ha messo il proprio timbro pesantissimo sulla Champions nerazzurra, segnando le reti decisive contro il Bayern ai quarti all’andata e contro il Barcellona in semifinale al ritorno»