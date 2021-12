Vialli: «L’ospite indesiderato rimane ancora con me ma rimango ottimista»

Gianluca Vialli è tornato a parlare della propria lotta al tumore durante un’intervista Cremona 1: le sue dichiarazioni

Gianluca Vialli è tornato a parlare della propria lotta al tumore durante un’intervista a Cremona 1 in occasione della presentazione del libro “Gianluca gonfia la rete” scritto da Matteo Bonetti.

LOTTA AL TUMORE – «Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con come. A volte è più presente, altre meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione… Si va avanti e spero possiate sopportarmi per molti anni. Ne approfitto per invitare tutti ad acquistare il libro. Chi lo acquisterà farà anche del bene e aiuterà altre persone».