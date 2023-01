Probabile cerimonia pubblica in memoria di Gianluca Vialli al termine di questa stagione calcistica. Tutti i dettagli

Come confermato anche da Gazzetta.it, i funerali di Gianluca Vialli si terranno in forma strettamente privata come voleva l’ex attaccante. Presenti amici stretti e parenti tutti.

Probabile però che al termine di questa stagione, in quel di Cremona, si svolgerà una cerimonia pubblica in suo onore.