Vicario Empoli, è fatta: il portiere ha firmato. In prestito dal Cagliari

Vicario ha firmato con l’Empoli: il portiere saluta il Cagliari. L’estremo difensore va in prestito in Toscana

Guglielmo Vicario ha firmato con l’Empoli, lo riferisce Sky Sport. Sarà Cragno dunque l’inamovibile titolare della squadra di Semplici.

Il portiere classe 1996 arriva in prestito dal Cagliari, club dove nella scorsa stagione ha preso parte a sette incontri ufficiali. Nel futuro di Vicario quindi ci sarà un’altra esperienza in Serie A: in attesa di capire se il suo futuro possa essere ancora in Sardegna.

I DETTAGLI SU CAGLIARINEWS24