Calciomercato
Vicario Juve, valutazioni in corso per l’estate: il prezzo degli Spurs e la concorrenza italiana
Vicario Juve: la richiesta del Tottenham e l’insidia di una concorrente. Tutti gli aggiornamenti sul mercato
La Juventus prepara la sfida di San Siro contro l’Inter, ma in società si guarda già all’estate. Mentre Michele Di Gregorio si appresta a difendere la porta bianconera, il suo futuro non appare più così definito. Secondo La Gazzetta dello Sport, sullo sfondo si staglia la candidatura di Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham, profilo che continua a intrigare la dirigenza.
Nonostante la priorità di Damien Comolli resti il rafforzamento di centrocampo e attacco, la situazione dei portieri viene monitorata con grande attenzione. Di Gregorio gode di stima, ma non è più considerato un punto fermo, anche per via dell’interesse di diversi club di Premier League. Dopo il tentativo fallito per Mike Maignan, blindato dal Milan, la Juve ha riacceso i riflettori su Vicario, apprezzato per la crescita internazionale e l’esperienza maturata in Inghilterra.
Il portiere friulano si trova bene a Londra, ma non chiuderebbe la porta a un ritorno in Italia davanti alla chiamata di una big. Il nodo resta la valutazione del Tottenham, che non intende scendere sotto i 25 milioni di euro. Se dovesse presentarsi un’occasione sostenibile — magari favorita da una cessione di Di Gregorio — la Juventus sarebbe pronta a muoversi. Sullo sfondo c’è anche l’Inter, che lo considera un possibile erede di Sommer: la corsa al numero uno si preannuncia una delle sfide più interessanti del prossimo mercato.