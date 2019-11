Vicepresidente Di Piazza: «Volevo portare Pepito Rossi al Palermo»

Il vicepresidente del Palermo Di Piazza rivela un clamoroso retroscena di mercato riguardante Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi avrebbe potuto vestire la maglia del Palermo. L’indiscrezione proviene dal vicepresidente rosanero Tony Di Piazza. Ecco le sue parole nel corso dell’intervento a TGS Studio Stadio.

«Mi sarebbe piaciuto portare a Palermo Giuseppe Rossi, un italo-americano come me, ma lui ha altre ambizioni». Il nome dell’ex calciatore della Fiorentina al momento resta sulla lista degli svincolati, in attesa di una nuova sfida.