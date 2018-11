Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, può lasciare il suo attuale club. Sul cileno ci sono Juventus e Milan

Anche il Milan si iscrive alla corsa per Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona può lasciare il suo attuale club a causa dello scarso utilizzo. Il giocatore blaugrana non è entrato in sintonia con l’ambiente ma soprattutto con l’allenatore Valverde e potrebbe chiedere la cessione. Arturo ha lasciato il Bayern Monaco per sposare la causa catalana ma l’esplosione di Arthur lo sta costringendo, molto spesso, a guardare i suoi compagni dalla panchina. Il giocatore è sceso in campo per un totale di 367 minuti ed è partito titolare solo 3 volte su 17 e mai in Champions.

Secondo il Quotidiano Sportivo, il giocatore del Barcellona può lasciare il club a gennaio e sulle sue tracce c’è anche il Milan. Gattuso aveva chiesto l’acquisto del cileno anche a giugno ma l’inserimento del Barcellona nella trattativa ha chiuso le porte ai rossoneri. Ora però le cose sono cambiate. Il giocatore vuole tornare in Italia, ma chiede un progetto all’altezza. La Juventus potrebbe riprenderlo ma lo sponsor numero uno, Marotta, se n’è andato. L’Inter ha terminato gli slot per gli extracomunitari, i rossoneri invece potrebbero ingaggiarlo ma dovrebbero rinviare il trasferimento di Paquetà a giugno.