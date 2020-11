Vidal non ha dubbi: «Cr7 o Messi? Leo è di un altro pianeta»

Arturo Vidal ha rivelato la sua preferenza tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha rivelato anche la sua preferenza tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

«Cr7 o Messi? Non c’è paragone, Leo è di un altro pianeta. Dei due anni che ho trascorso con lui mi sono rimaste nel cuore tante cose. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto che resterà per sempre. Quando una persona come Messi ti scrive certe parole, ti passano tante cose nella testa. Saremo uniti per la vita».