Vieira sicuro: «Critiche? Fanno parte del gioco e il Genoa deve raggiungere quell'obiettivo. Su Pinamonti...»

Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Cagliari. Le parole in conferenza stampa

Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro il Cagliari.

PROGRESSI E CAGLIARI – «Siamo in una situazione migliore ma allo stesso tempo non abbiamo ancora fatto nulla, non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. Io mi aspetto dai giocatori e dalla società che continuiamo ad essere orgogliosi con il lavoro che stiamo svolgendo. La classifica è corta»

CRITICHE – «Le critiche fanno parte del nostro mondo. Però due cose per me sono importantissime è capire dove eravamo settimane fa e dove siamo oggi. Sulla partita che abbiamo giocato, è mancata intensità. Abbiamo giocato a Milano contro l’Inter e la squadra mi è piaciuta molto ma abbiamo preso zero punti. Abbiamo giocato in casa contro l’Empoli, è mancata intensità e non abbiamo fatto la nostra miglior partita ma abbiamo preso un punto. Abbiamo vinto tre gare in casa e pareggiato una ed è una cosa positiva per noi. Ai giocatori ho detto di mettere la classifica da una parte e concentrarci sulla partita»

PINAMONTI – «E’ una riflessione che sto facendo con il mio staff per vedere se giocare con due attaccanti. E’ un’opzione. La cosa veramente importante è l’equilibrio della squadra. Ed è quello che dobbiamo fare meglio»