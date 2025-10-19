 Vieira post Genoa Parma: «Fischi? Stiamo attraversando un momento difficile, ma dico che...» - Calcio News 24
Vieira post Genoa Parma: «Fischi? Stiamo attraversando un momento difficile, ma dico che…»

19 minuti ago

Vieira

Le dichiarazioni di Vieira dopo quella che è stata la partita di Serie A Genoa Parma

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Vieira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Parma di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Fischi? Credo che lo sono sulle prestazione, non sull’atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no. Oggi, che eravamo in superiorità numerica, speravamo di far gol. Abbiamo fatto entrare giocatori che ci potevano dare ampiezza e uno contro uno. Dobbiamo accettare le critiche e andare avanti. Siamo in un momento difficile dall’aspetto dei punti. Possiamo creare di più ma oggi abbiamo creato abbastanza per fare al minimo un gol. Dobbiamo alzare il livello di esigenza e questo è importante perché quando ci sono le occasioni dobbiamo fare gol»

