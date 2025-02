Vieira: «Empoli? Il mio Genoa è concentrato per fare una partita importante. Quel giocatore sta facendo progressi»

Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Empoli. Le parole in conferenza stampa

Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Empoli di domenica.

PARTITA IMPORTANTE – «E’ una partita importante. Ma non più importante della prossima di Cagliari o dell’ultima di Milano. Nella nostra posizione vuole dire che tutte le partite che giocheremo sono importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e continuare a lavorare come hanno sempre fatto»

EMPOLI – «Complimenti all’Empoli. Ha giocato una gran partita a Torino, è una vittoria meritata ma a noi non cambia nulla. Sarà una partita complicata e difficile. All’andata è stata difficile, abbiamo sofferto tantissimo. Ci aspetta una partita difficile perché hanno giocatori importanti ma noi abbiamo una settimana importante»

INFORTUNI – «Malinovskyi sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. E’ ancora un po’ indietro per giocare queste partite. Sta crescendo ed è una cosa positiva. Badej? Ha fatto anche lui una settimana di lavoro molto interessante, si è allenato tutta la settimana con la squadra, non ci sono problemi per iniziare la partita. Milan è il nostro capitano, ha esperienza ed è importantissimo»

PINAMONTI – «E’ un giocatore importante per la società, prende più responsabilità. Sono molto contento del suo lavoro per la squadra. Tecnicamente è un calciatore che può guidare il nostro gioco offensivo. Sul campo lo vedo con più fiducia, ha ancora due-tre step da fare perché ha la qualità e lui deve utilizzare la squadra per far vedere la sua qualità. E’ un giocatore importante, ci sono un paio di elementi del suo gioco per migliorare»