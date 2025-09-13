Genoa, Vieira ha un grande obiettivo: intensificare il più possibile le caratteristiche di questi giocatori - Calcio News 24

Genoa, due obiettivi chiave per Vieira in vista della trasferta di Como

Il Genoa di mister Vieira si prepara con determinazione alla prossima trasferta di Como, in programma per lunedì. La squadra ligure arriva a questo appuntamento con due obiettivi ben chiari, fondamentali per invertire la rotta e ottenere un risultato positivo fuori casa.

Il primo obiettivo del Genoa riguarda il reparto offensivo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’attacco rossoblù deve finalmente decollare e mostrare una maggiore intensità e incisività in zona gol. Finora, infatti, la produzione offensiva del Genoa è stata sotto le aspettative, con poche occasioni concrete create e una finalizzazione poco efficace. Vieira, consapevole dell’importanza di un attacco efficiente per scalare la classifica, punta a dare una scossa al reparto avanzato, lavorando con i suoi uomini per migliorare la qualità e la continuità delle giocate offensive.

Il secondo obiettivo riguarda il rilancio di un elemento chiave come Stanciu. Il centrocampista rumeno, arrivato con grandi aspettative, ha certamente avvertito la differenza nei ritmi e nell’intensità della Serie A rispetto alla sua precedente esperienza in Arabia Saudita. Le prime settimane sono state di adattamento per lui, soprattutto dal punto di vista fisico, ma Vieira crede nelle sue qualità e punta a rimetterlo al centro del progetto tecnico del Genoa. Stanciu dovrà riprendersi, sia mentalmente che fisicamente, per diventare un punto di riferimento nel gioco rossoblù e dare quel valore aggiunto che finora è mancato.

Inoltre, c’è da monitorare la situazione di Gronbaek, altro giocatore importante del centrocampo genoano. Durante l’allenamento di ieri a Pegli, il danese ha subito un trauma al setto nasale, che ha fatto preoccupare lo staff medico. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La sua presenza contro il Como potrebbe essere a rischio, ma si attende il responso definitivo.

Il Genoa si presenta quindi a questa delicata trasferta con la necessità di migliorare sotto molti aspetti, a partire dall’efficacia offensiva e dal recupero dei suoi giocatori chiave. Vieira spera che la sfida di Como possa rappresentare una svolta per i rossoblù, che vogliono tornare a conquistare punti preziosi in campionato.