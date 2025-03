Vieira: «In casa abbiamo creato un bellissimo legame con i tifosi, domani serviranno anche loro»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro il Lecce

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Genoa di domani sera contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

CHE GARA SI ASPETTA CONTRO IL LECCE E SCELTE DI FORMAZIONE – «Ci aspettiamo una partita difficile ma noi in casa, nelle ultime quattro gare, abbiamo fatto 10 punti e questo è positivo. Se uno ricorda la partita di andata, abbiamo fatto fatica. In casa nostra però abbiamo raggiunto risultati positivi nelle ultime uscite e siamo pronti ad affrontare una squadra forte, ma noi stiamo bene fisicamente e tatticamente. A Cagliari abbiamo sbagliato il primo tempo ma abbiamo giocato la ripresa con carattere».

LE FASCE POSSONO ESSERE UNA CHIAVE DELLA PARTITA – «Sì. Ma la cosa più importante è capire che dobbiamo fare meglio dall’inizio, con intensità e aggressività. Questo è importante per noi. Domani sarà diverso rispetto all’andata».

C’È LA VOGLIA DI FARE SEMPRE MEGLIO – «Ci sono sempre due modi di vedere questa cosa. La prima è vedere il carattere e la personalità della squadra. Nei secondi tempi siamo sempre positivi e giochiamo con più intensità. Però dobbiamo fare meglio e iniziare la partita così fin dal primo minuto».

COME STA THORSBY – «Non è ancora pronto, resterà con noi nella pausa per le Nazionali. Dovrà recuperare bene e domani non ci sarà».

MALINOVSKYI PUÒ ESSERE UN’ARMA IN PIÙ SUI TIRI DALLA DISTANZA – «Nelle ultime due settimane ha fatto passi in avanti dal punto di vista fisico. È entrato a Cagliari negli ultimi 15-20 minuti ed è pronto per giocare dall’inizio. È importante perché può portare qualità negli ultimi 20-30 metri, ma a centrocampo abbiamo giocatori con qualità ed è importante per me trovare equilibrio».

SENSAZIONE DIVERSA NEL GIOCARE IN CASA – «Quando giochiamo in casa il punto forte è il pubblico. Mi è sempre piaciuta l’atmosfera che si è creata e questo è il nostro punto di forza. Se siamo riusciti a far bene in casa è perché abbiamo il supporto dei tifosi. E con tutti gli infortuni che abbiamo, abbiamo ancor più bisogno di loro. Voglio vedere un’atmosfera che non si è ancora mai vista a Genova».

SE ARRIVASSERO I TRE PUNTI POTREBBE CAMBIARE IL FINALE DI CAMPIONATO – «Il nostro obiettivo deve essere chiaro: vogliamo rimanere in Serie A. E per farlo abbiamo bisogno dei punti che per il momento non abbiamo ancora. Non dimentichiamo che sono trascorsi 233 giorni prima di vincere in casa, perché sappiamo che è difficile vincere in questo campionato. I dettagli fanno la differenza, per questo abbiamo la testa a posto e io chiederò sempre di più ai giocatori. Voglio tirare fuori il massimo dai ragazzi. Prima vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, siamo ancora lontani e finché non lo avremo raggiunto non possiamo pensare ad altro».

COME STA CUENCA – «Purtroppo è infortunato. Ha un problema al flessore».

VENTURINO – «È un giocatore interessante. Con gli infortuni che abbiamo, può essere uno dei giocatori che possiamo vedere in campo».

EKHATOR – «Sono contento di quello che sta facendo sul campo. Gioca in una posizione non sua. È un numero 9, deve continuare a crescere, ma credo che sia il futuro della società».

SE CI SONO ALTRI INFORTUNATI OLTRE QUELLI NOTI – «Da ieri a oggi non abbiamo avuto nuovi infortunati. Aspettiamo domani».

MIRETTI STA CRESCENDO – «È un giocatore molto giovane però ha già giocato 80 partite in Serie A. Ha esperienza, ma la cosa che mi piace di più di lui è che è al 100% concentrato sul lavoro, non molla mai. È vero che può e deve avere più libertà in campo, perché ha la qualità di giocare fra le linee. Ma sta crescendo e sta facendo cose interessanti per la squadra. L’obiettivo è essere più decisivo per la squadra, perché la qualità tecnica ce l’ha e mi aspetto che faccia più gol, più assist e crei più occasioni per i compagni».