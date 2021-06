Vierchowod: «Viera? Un’altra stupidata di Ferrero» – VIDEO

Pietro Vierchowod, ex calciatore della Sampdoria, ha commentato senza mezzi termini il possibile approdo di Patrick Vieira sulla panchina blucerchiata

Pietro Vierchowod senza mezzi termini. L’ex difensore della Sampdoria ha commentato negativamente il possibile approdo di Patrick Vieira sulla panchina blucerchiata, senza risparmiare una frecciata a Massimo Ferrero.

VIEIRA E FERRERO – «A fare che cosa, il giocatore? Ferrero di stupidate ne ha fatte tante, non mi stupisce neanche questa. Importante che la squadra riesca a fare un discreto campionato, mi dispiace per i tifosi che meriterebbero qualcosa di diverso. L’allenatore conta poco, contano i giocatori, se sono bravi i giocatori diventa bravo anche l’allenatore, se i giocatori sono scarsi, l’allenatore paga le conseguenze. Non so parlando di allenatori, sto parlando di chi gestisce la società. A me non piace, questa è una mia idea».

ROSA – «Colley l’ho visto due o tre volte, è spesso fuori posizione, non so chi possa insegnargli in quella squadra. Quagliarella è stato un buon rinnovo, pur essendo in là con gli anni, è un attaccante che il gol lo fa. Ha questa caratteristica di buttarla dentro, sempre meglio avere un attaccante così».