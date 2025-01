Vieri: «Conceiçao ha capito che il Milan è vivo. Lautaro in crisi? Ma non fatemi ridere... L'Inter è superiore soprattutto in un aspetto»

Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante, sul momento di Inter e Milan in vista della finale di Supercoppa italiana. I dettagli

Bobo Vieri ha giocato sia nell’Inter che nel Milan e in entrambe le vesti ha vissuto i derby. Oggi, da opinionista, sul Corriere della Sera parla della finale di Supercoppa italiana in scena a Riad domani sera, che lui vivrà allo stadio.

LA SUPERCOPPA – «Un trofeo ormai importantissimo e anche parecchio ricco. La formula è vincente, complimenti alla Lega, un grande lavoro. Con il derby milanese in finale, esportiamo tanto prestigio in ogni parte del mondo. E in semifinale c’erano pure Atalanta e Juve».

JUVE-MILAN – «Fino al 70′ di fatto non c’è stata quasi partita, ma l’uno-due del Milan, a prescindere da come sia maturato, non mi ha sorpreso più di tanto, perché in rosa ci sono qualità importanti. Fra tanti problemi e cambiamenti, poi, emerge il dato più importante per Conceiçao: il Milan è vivo».

LAUTARO IN CRISI – «Ma non fatemi ridere. Intanto a Cagliari ha segnato. Poi, crea 3-4 occasioni a partita, come con l’Atalanta. Ci sono periodi in cui la palla proprio non vuole entrare, e non c’è un perché. Oltretutto, l’altra sera è stato fenomenale pure Carnesecchi. Il problema esisterebbe se Lautaro non tirasse mai in porta. Invece lui lotta, gioca bene e per la squadra e crea tantissime occasioni: basta un attimo, ed è facile che arrivino 8-9 gol in questo mese di gennaio. Deve stare tranquillo, è un grandissimo attaccante».

L’ASSENZA DI THURAM – «Ragazzo magnifico, educato, simpatico. Non mi aspettavo un’esplosione simile a livello di gol, ma la sua intelligenza lo aiuta sotto tutti i punti di vista. Oggi è una punta completa: potente, veloce, altruista e sempre a caccia della profondità. Uno così è un grosso problema per qualsiasi difesa. Guardo poi suo fratello Khephren alla Juve e mi viene da fare i complimenti al grande papà Lilian: quei due ragazzi sono anche umanamente un esempio».

LA QUALITA’ MIGLIORE DELL’INTER – «Una rosa spaventosa».