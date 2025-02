Viktoria Plzen-Ferencvaros: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Doosan Arena la sfida di Europa League Viktoria Plzen-Ferencvaros: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Doosan Arena di Plzen si giocherà la gara valevole per il ritorno del playoff di Europa League tra Viktoria Plzen-Ferencvaros. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Cadu, Cerv, Kalvach, Havel; Vydra, Sulc; Adu. Allenatore: Koubek.

Ferencvaros (3-5-2): Varga; Gartenmann, Cisse, Civic; Makreckis, Abu Fani, Maiga, Toth, Traore; Varga, Ben Romdhane. Allenatore: Keane.

Orario e dove vederla in tv

Viktoria Plzen-Ferencvaros si gioca alle ore 21:00 di giovedì 20 febbraio per il ritorno del playoff di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.