Viktoria Plzen Fiorentina, Bonaventura in tribuna: la motivazione

Giacomo Bonaventura non siederà nemmeno in panchina per la partita contro il Viktoria Plzen. Ecco il perché

Leggendo le formazioni di Viktoria Plzen Fiorentina salta all’occhio l’assenze di Bonaventura, non solo nell’undici titolare ma anche in panchina. Insomma, l’ex Atalanta siede direttamente in tribuna.

Il motivo non è comportamentale bensì fisico: Bonaventura aveva accusato una botta contro la Juventus e prima del match ha svolta un allenamento individualmente alla Doosan Arena seguito da un preparatore. Nulla di grave, ma Italiano non vuole rischiare.