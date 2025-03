Viktoria Plzen, Koubek sicuro: «Nessuna paura della Lazio, possiamo rimontare. Sul ritorno di Castellanos…»

Le parole di Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro la Lazio

Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro la Lazio.

PARTITA – «Dovremo essere attivi, dobbiamo recuperare un gol e non potremo essere passivi. Dobbiamo avere un gioco propositivo, è l’unica ricetta valida per avere una speranza e ribaltare la situazione».

LAZIO DIVERSA IN CASA – «Credo che vorranno segnare subito, possiamo aspettarci un inizio molto aggressivo da parte loro. Se dicono che sono molto stanchi credo che metteranno molta energia a inizio partita, dovremo resistere. Hanno il loro stile che conosciamo, giocano sempre allo stesso modo e anche domani giocheranno con la loro identità».

ANDATA – «Abbiamo fatto veramente una buona partita, forse è stata una prestazione inaspettata per la Lazio. Il risultato è stato negativo e ha cambiato anche la nostra strategia per la partita di domani. Siamo in una situazione di svantaggio e avranno i tifosi dalla loro parte, il gol di Isaksen ci ha causato un bel problema e adesso dipenderà da noi. Se a fine del primo tempo sei avanti di un gol non è garantita la vittoria, il successo dell’andata non garantisce alla Lazio il passaggio del turno».

RITORNO CASTELLANOS – «Non temo il ritorno di Castellanos, non si tratta di avere paura nello sport. Noi sappiamo che Castellanos è il loro miglior attaccante, ma non temiamo nulla della Lazio. Il timore non appartiene allo sport. Il gol di Isaksen è stato un colpo pesante, mi ha lasciato una sensazione terribile. È stata un’enorme complicazione per noi».