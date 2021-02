Villar: «Puntiamo al secondo posto. Sei sostituzioni? Non lo sapevo»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla della sua esperienza in giallorosso e degli obiettivi della squadra di Fonseca. Le sue parole

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Tempo.

ALLA ROMA – «Essere diventato un giocatore importante della Roma è incredibile, era il mio desiderio fin dal primo giorno. Anche per la squadra è un buon periodo, ma guardiamo partita dopo partita. Ora pensiamo a fare un buon risultato nella gara di andata di Europa League, poi ci ritufferemo sul campionato».

OBIETTIVI – «Adesso siamo terzi e vogliamo mirare al secondo posto. Guardando sempre davanti possiamo raggiungere a fine stagione il nostro obiettivo che è quello di riportare la Roma in Champions».

CONTRO LE GRANDI – «Ogni partita è stata diversa. Una volta un errore, una volta non siamo concreti, un’altra tiriamo troppo poco. Forse subentra un problema a livello mentale, come se questa voglia di dover battere una big ci faccia scattare qualcosa nella testa. Ci mancano piccoli dettagli, la Juventus ha segnato alla prima occasione, a noi è mancata concretezza ma un passo in avanti lo abbiamo fatto».

SEI SOSTITUZIONI – «Io non lo sapevo, in Spagna ad esempio è possibile fare un sesto cambio ai supplementari. Ma abbiamo perso in campo ed è colpa di noi giocatori. Poi c’è stato un errore umano. Non deve, ma può succedere. Ho 22 anni e posso sbagliare, come l’ex team manager Gianluca Gombar che ne ha 27. Tutti hanno scritto che abbiamo perso a tavolino, ma la realtà è che in campo è finita 4-2».