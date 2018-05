Nell’ultimo turno della Liga, pareggio per 2-2 tra Villareal e Real Madrid. I blancos chiudono terzi, Zidane fa esordire il figlio Luca in porta

Tra i maggiori campionati europei, anche la Liga spagnola giunge al termine in questo fine settimana. Questa sera, all”Estadio de la Ceramica‘ di Villareal, la squadra di casa ha pareggiato 2-2 con il Real Madrid. I blancos chiudono terzi in classifica con 76 punti, mentre il Villareal conclude il campionato al quinto posto (61 punti) qualificandosi per la fase finale di Europa League. Nella gara odierna, doppio vantaggio madridista nel primo tempo con le reti di Bale (11′) e Cristiano Ronaldo (32′); nella ripresa, Martinez (70′) e castillejo (85′) firmano il pari. Da segnalare l’esordio in prima squadra di Luca Zidane, portiere classe 1998 e figlio dell’allenatore del Real, Zinedine.