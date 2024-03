Villarreal-Atletico Madrid: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Estadio de la Ceramica va in scena la sfida de La Liga tra Villarreal e Atletico Madrid: le formazioni con orario e dove vedere il match

Questa sera tocca al Villarreal e Atletico Madrid scendere in campo per la sfida di Liga in programma al Estadio de la Ceramica. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione con orario, probabili e dove vedere il match.

Villarreal-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Jorgensen; Mosquera, Bailly, Mandi, Cuenca; Traore, Comesana, Parejo, Alex Baena; Gerard Moreno, Sorloth. Allenatore: Marcelino.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Llorente, Barrios, Koke, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

Villarreal-Atletico Madrid: orario e dove vederla

La sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, valevole per la 30esima giornata della Liga, è in programma alle 21:00 dell’1 aprile. Sarà visibile in diretta su Dazn o in streaming sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone.