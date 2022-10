Villarreal, gol con dedica al vicepresidente morto: rosso per l’arbitro

Sta facendo discutere in spagna l’espulsione di Baena del Villarreal per aver mostrato dopo un gol una dedica al vicepresidente deceduto del club

Sta facendo molto discutere in Spagna l’espulsione di Alex Baena del Villarreal dopo il gol segnato nella partita con l’Almeria.

Il calciatore di Emery infatti dopo la rete ha mostrato sotto la maglia una dedica al vicepresidente Jose Manuel Llaneza, da poco deceduto. Il gesto non ha intenerito di sicuro l’arbitro che ha mostrato il secondo giallo, e quindi subito dopo il rosso al calciatore. Grandissime proteste dalla panchina del Villarreal, con una seconda espulsione, la seconda per Manu Morlanes. Da regolamento la decisione è corretta, ma molti in Spagna hanno criticato l’eccessivo zelo del fischietto e il suo poco buon senso.