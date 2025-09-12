Nicolas Pépé, rinascita in Liga: il Villarreal ritrova un leader offensivo. Il dato sull’ex Arsenal, tutti i dettagli

Dopo anni complessi tra Premier League e prestiti poco incisivi, Nicolas Pépé sembra aver ritrovato la sua dimensione ideale. L’ala ivoriana, 30 anni, ex stella del LOSC Lille e protagonista di un trasferimento record all’Arsenal nel 2019, ha vissuto stagioni altalenanti tra Londra, OGC Nizza e Trabzonspor. Oggi, però, al Villarreal CF sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Dalla difficoltà alla rinascita

Già nella scorsa stagione in LaLiga EA Sports, Pépé aveva dato segnali di ripresa: 3 gol e 6 assist in 28 presenze, numeri che testimoniavano un ritorno di fiducia e continuità. Ma è in questo avvio di campionato 2025/26 che l’ivoriano sta facendo la differenza. In sole tre partite ha realizzato due reti e fornito un assist, contribuendo in maniera decisiva alle due vittorie e al pareggio ottenuti dal “Submarino Amarillo” nelle prime uscite ufficiali.

Il riconoscimento di LaLiga

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: LaLiga EA Sports, in collaborazione con EA, lo ha nominato “Giocatore del Mese di agosto”. Un premio che certifica il suo crescente peso nell’attacco giallo e il ruolo centrale che gli ha ritagliato Unai Emery, 53 anni, tecnico spagnolo noto per la sua meticolosa preparazione tattica e la capacità di valorizzare i talenti offensivi.

Un ruolo chiave nello scacchiere di Emery

Pépé, con la sua velocità, il dribbling e la capacità di incidere negli ultimi metri, è diventato un punto di riferimento per il Villarreal. Emery lo utilizza come esterno alto nel 4-3-3, sfruttandone la capacità di creare superiorità numerica e di finalizzare. La sua esperienza internazionale, maturata tra Ligue 1, Premier League e competizioni europee, rappresenta un valore aggiunto per una squadra che punta a confermarsi ai vertici della Liga e a competere in Europa.

Obiettivi e prospettive

Se manterrà questo rendimento, Pépé potrà non solo rilanciare definitivamente la propria carriera, ma anche trascinare il Villarreal verso traguardi ambiziosi. La sua rinascita è la dimostrazione che, con il contesto giusto e la fiducia dell’allenatore, un campione può ritrovare la propria miglior versione.