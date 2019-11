Villas Boas avverte: «Mou e Levy insieme? Non sono sicuro andrà benissimo» – VIDEO

Andrè Villas Boas ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham

Dalla Francia, dove occupa la panchina del Marsiglia, Andrè Villas Boas ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham. Queste le sue parole.

«Sono contento per Mourinho. Uno con la sua carriera, la sua fama non può stare fermo 11 mesi. Casualmente va in un club che conosco bene, di cui conosco bene la proprietà. Lui e Levy sono due personaggi, non so se andrà benissimo»