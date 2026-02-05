Vinicius, la fidanzata: «Se uso una nuova pomata intima devo prima dirlo a lui e ai suoi fisioterapisti». Le parole della compagna del brasiliano

La relazione tra l’influencer brasiliana Virginia Fonseca e la stella del Real Madrid Vinicius Jr. rappresenta il prototipo della moderna “power couple”: un binomio dove la popolarità è quasi perfettamente bilanciata, come testimoniano i rispettivi numeri sui social (54 milioni di follower per lei, 58 per lui). Tuttavia, dietro i riflettori della cronaca rosa, la coppia convive con una realtà fatta di restrizioni e protocolli ferrei, dettati dalla necessità di proteggere la carriera dell’attaccante.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’incubo antidoping

Il tema centrale della loro quotidianità è il rischio di una positività involontaria ai test antidoping. Le normative WADA sono infatti rigidissime: la trasmissione di sostanze proibite può avvenire tramite i fluidi corporei, rendendo pericolosi anche i più banali contatti intimi. Uno scenario che Virginia ha ammesso di aver inizialmente sottovalutato, per poi comprendere la gravità della situazione: «Se vado dal ginecologo e ho bisogno di usare una pomata, devo consultarmi con il suo fisioterapista. Perché potrebbe scatenare una positività al doping».

Una vita sotto controllo

L’influencer ha raccontato con estrema sincerità lo shock provato nel realizzare l’entità delle precauzioni necessarie: «Quando me l’ha spiegato, ho iniziato a tremare. Ho pensato: ‘Mio Dio, possibile che abbia usato qualcosa che non dovevo?’. Giuro che ho iniziato a tremare. Ora, qualsiasi cosa mi venga in mente di usare, devo mandarla ai suoi fisioterapisti. È così. Ma anche uscire a cena, lui non mangia fuori. Mangiamo a casa».

È stato lo stesso Vinicius a imporre queste linee guida, consapevole che un errore microscopico potrebbe costargli una squalifica: «Qualsiasi cosa tu stia per usare, devi avvisarmi in anticipo, perché potrebbe causare doping. Per esempio, una crema intima, un unguento, qualsiasi cosa che possa entrare in contatto con me, potrebbe causare doping. E se succede, resto fuori dal campo. Ora, qualsiasi cosa stia pensando di usare, devo dirglielo. Sono molto felice con lui, cerco di fare di tutto perché funzioni. È una relazione esigente: bisogna avere un orario per tutto, seguire tutto alla perfezione».