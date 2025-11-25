Vinicius Junior, futuro tutto da scrivere! Molti top club in fermento per il fuoriclasse del Real Madrid. Il punto

Vinicius Junior e il Real Madrid: il calciomercato in fermento. La situazione è ormai chiara per tutti

Il Real Madrid continua a guidare la classifica della Liga, ma l’ultima serie di risultati non è stata brillante: due pareggi consecutivi, con il gioco che fatica a decollare e uno spogliatoio che sembra attraversare momenti di tensione. Al centro delle cronache c’è soprattutto Vinicius Junior, la stella brasiliana dei blancos, la cui situazione potrebbe influenzare il prossimo calciomercato estivo.

Secondo i media spagnoli, parte dello spogliatoio sarebbe insoddisfatta della gestione di Xabi Alonso, con divergenze che vanno oltre il campo. Anche i tifosi iniziano a manifestare il loro malumore, parlando di una “polveriera Real”. In questo clima, il caso Vinicius Junior rischia di diventare il tema principale del prossimo calciomercato. Il brasiliano è ai ferri corti con l’allenatore dopo la sostituzione nel Clasico contro il Barcellona, un episodio che ha fatto discutere e ha portato il giocatore a manifestare platealmente il suo disappunto.

Fonti come The Athletic rivelano che Vinicius Junior avrebbe comunicato alla dirigenza del Real Madrid di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, almeno fino a quando Xabi Alonso sarà sulla panchina dei blancos. Le tensioni tra i due risalgono al Mondiale per club: nella semifinale persa contro il PSG, Alonso inizialmente non lo aveva inserito tra i titolari, costringendo poi a cambiare scelta per un infortunio dell’avversario Alexander-Arnold. Vinicius giocò da esterno destro, fuori posizione, evidenziando i problemi di gestione tattica e di convivenza in campo.

Sul fronte economico, la trattativa per il rinnovo era già ferma all’inizio dell’anno. Il brasiliano percepisce attualmente 18 milioni di euro, mentre il Real Madrid sarebbe disposto ad offrirne 20; l’entourage di Vinicius Junior chiede cifre più alte. Questo scenario alimenta inevitabilmente le voci di mercato, con diversi club europei pronti a monitorare la situazione.

Le possibili mosse del prossimo calciomercato saranno quindi molto influenzate dalle decisioni del brasiliano: un addio non è affatto da escludere, e la gestione di Xabi Alonso sarà un fattore determinante per il futuro del numero 7 madridista. Per il Real Madrid, trattenere Vinicius Junior significa gestire con attenzione un equilibrio delicato tra risultati sportivi e rapporti nello spogliatoio, mentre per il calciomercato europeo la possibilità di vederlo partire accende già i radar dei top club.

