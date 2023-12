Violenza negli stadi: la Grecia chiude gli stadi fino al 12 febbraio

La Grecia ha un problema con la violenza negli stadi: fino al 12 febbraio tutte le partite si giocheranno a porte chiuse

La Grecia è alle prese con un problema ormai storico di violenza negli stadi. Per questo motivo il governo ellenico ha deciso di agire con il pugno di ferro per fermare i disordini.

Fino al prossimo 12 febbraio Tutte le partite del campionato greco si svolgeranno a porte chiuse. A riferirlo è un portavoce del governo, Pavlos Marinakis, e la misura non sarà solo per il calcio, ma anche basket e pallavolo. Proprio in occasione di una partita di pallavolo della scorsa settimana, in cui un poliziotto è rimasto gravemente ferito dopo gli scontri, ha fatto decidere il governo a prendere questa decisione.