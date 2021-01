Petrelli sta sostenendo le visite mediche al J Medical, poi passerà al Genoa

Elia Petrelli è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 2001 della Juventus U23 è al J Medical dove si sta sottoponendo alle visite mediche per il club rossoblu.

Si sta per chiudere l’avventura bianconera del centravanti, reduce in questa stagione da 15 presenze, 5 gol e 4 assist in Serie C.