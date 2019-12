Viviano: «Sarei tornato alla Fiorentina. Futuro? Aspetto gennaio»

Emiliano Viviano attende una nuova chance tra i professionisti: ecco le parole dell’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria

Emiliano Viviano, portiere svincolato e in attesa di una nuova esperienza, ha raccontato a Radio Bruno Toscana la sua situazione in chiave calciomercato. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore.

«Io ancora devo aspettare che arrivi gennaio, quindi non posso trasferirmi da nessuna parte. Ho rescisso il contratto con lo Sporting, ma avendolo fatto fuori dal mercato devo aspettare la sessione. Qualcosina c’è, vediamo. Io per ora mi alleno a Bogliasco. Ritorno alla Fiorentina? A me sarebbe piaciuto, quello è chiaro. Però è stato fatto un ragionamento da parte di Pradè, che la mia presenza poteva mettere pressione a Dragowski e mi pare giusto».